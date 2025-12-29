En distintas ciudades de la Argentina, vecinos y vecinas han comenzado a tomar la iniciativa de reparar baches en sus calles ante la falta de respuesta o la lentitud de las autoridades. Esta realidad también se replica en Arroyito.

Más precisamente en el sector sur de la ciudad, en el barrio de las 198 Viviendas del IPV, un grupo de frentistas se reunió el sábado 27 de diciembre con palas y materiales para tapar los pozos existentes en el Boulevard Julio Taborda Vocos, una de las arterias principales del barrio.

Se trata de un reclamo que los vecinos vienen realizando desde hace varios años, denunciando el abandono y la falta de mantenimiento por parte del actual gobierno municipal. Según manifiestan, cada vez que personal municipal realiza arreglos en el lugar, los mismos tienen una duración muy limitada, volviendo a deteriorarse en poco tiempo.

Los frentistas solicitan una solución definitiva, realizada con excelencia y materiales duraderos. Entre las alternativas plantean la colocación de adoquines o la pavimentación completa del boulevard, teniendo en cuenta que por esta vía transitan diariamente no solo los vecinos del barrio, sino también personas de otros sectores de la ciudad.

La escena de vecinos trabajando por cuenta propia deja al descubierto una ausencia preocupante del Estado municipal y pone en evidencia una deuda pendiente con un barrio que, una vez más, debe resolver por sus propios medios lo que debería ser una obligación de las autoridades.

El reclamo apunta a una obra que garantice seguridad, transitabilidad y una mejora real en la calidad de vida de quienes viven y circulan por la zona.