Franco Gastón Juárez (25) nació en Arroyito el 10 de septiembre de 2000. De niño asistió a la guardería municipal Virgen Niña y luego cursó sus estudios en la escuela Carolina Tobar García, de la cual egresó en 2019.

Conocido cariñosamente como Frankito.

Franco es una figura muy querida en el barrio IPV. Es reconocido por su colaboración cotidiana: ayuda en el barrido de los cordones cuneta, realiza mandados para los vecinos y se hace querer con sus picardías y su buen comportamiento. Tiene un cariño especial por los niños pequeños, con quienes siempre se muestra afectuoso.

Apasionado por la bicicleta, recorre toda la ciudad de Arroyito, aunque muchas veces su bici “no lo acompaña” debido al deterioro, él igual sigue adelante como puede.

Su comida preferida son los fideos con salsa, un clásico que nunca le falla.

En cuanto a amistades, uno de sus compañeros inseparables es Franco “Cuchillo” Almada, el vecino del frente, con quien sale a pasear en auto, lo acompaña a caminar, lo sigue a la Terminal para ver los partidos de Boca Juniors e incluso frecuentan juntos las peñas de Villa Concepción del Tío. Además, suelen recorrer otros pueblos para compartir asados y buenos momentos.

Aunque simpatiza por Boca, su corazón late fuerte por el Club Sportivo 24 de Septiembre, del cual es fanático absoluto y no se pierde ningún partido del Rojo.