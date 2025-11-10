En el marco del plan de renovación del alumbrado público, la CESPAL está realizando el recambio de luminarias tradicionales por luces LED sobre calle José Quintela en el Barrio IPV.



Los trabajos también se realizaron en los alrededores del Centro Vecinal Nicolás Batalla, incluyendo calles Sargento Cabral, Alfonsina Storni, Alemano Bianchi y Peñaloza.



Este avance forma parte del compromiso de brindar mayor seguridad, eficiencia energética y mejor calidad de vida a los vecinos del sector Sur de la ciudad.