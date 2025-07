Así lo expresó el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, localidad donde el presidente de la Nación ganó con el 80% de los votos. La tarea de describir lo que pasa sin tener la intención de confrontar.

El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, analizó el momento actual que viven muchos municipios del interior, sobre todo de la provincia de Córdoba donde ganó holgadamente las elecciones nacionales del 2023, Javier Milei.

“Votaron esta política de Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, analizó.

La frase de Benedetti se apoya en que en Arroyito, el 80% de la comunidad eligió a Milei en las elecciones presidenciales, pero actualmente, los vecinos reclaman salud pública, bolsones de comida, ayuda para pagar la luz o, simplemente, ser escuchada, todas necesidades que se incrementaron con las últimas políticas de ajuste.

Gobernar sin confrontar

El intendente arroyitense atraviesa su cuarta gestión al frente del municipio, la segunda de manera consecutiva. En un encuentro con otros intendentes, aseguró que la situación en la calle hace cada vez más difícil la gestión. “Los vecinos quieren todo gratis: el hospital gratis, los impuestos gratis, el nicho del cementerio gratis, como en el kirchnerismo”, lanzó.

Más adelante, remarcó lo difícil que resulta explicar el contexto sin ser señalado como opositor. “Se hace difícil explicarle a la gente, porque piensa que estás en contra del Presidente, pero no es eso”, aclaró.

“Ahora, por ejemplo, una clínica que tenía 40 empleados echó a 20. ¿Y dónde creen que van a ir a buscar trabajo? Al hospital. Pero tampoco alcanza”, advirtió y se preguntó: “¿Cómo se gobierna así?”.

Por último, Benedetti explicó: “La gente no tiene la plata, es obligación cobrar las tasas, pero no se puede llegar a una confrontación. Se incrementó el pedido de gente para los ingresos al hogar de ancianos, porque la gente no puede sostener la situación”.

Fuente: Up San Francisco