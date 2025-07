El gobernador Martín Llaryora presidió el acto de preadjudicación de las obras para la ejecución de los 62,9 kilómetros, que posibilitarán completar la Autopista Nacional Ruta 19, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba, con una inversión provincial de 196.308 millones de pesos.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso de finalizar esta autopista clave, que al ser una ruta nacional está bajo competencia originaria del Estado nacional.

En este sentido, la Provincia volvió a reclamar a la Nación la firma del decreto que establezca la transferencia de dicha ruta para poder avanzar con la concreción del proyecto.

“Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso. No podemos esperar más al Gobierno Nacional, si no quieren hacer la obra la hacemos nosotros, solo necesitamos la firma de un decreto, que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, exclamó Llaryora.

El gobernador explicó que se trata de un trámite administrativo simple, pero lamentó que hasta el momento no ha sido realizado por el Estado nacional: “Necesitamos un decreto que nos transfiera la ruta para que las máquinas puedan comenzar a trabajar”, dijo.

La obra, cuyo proceso licitatorio fue anunciado por Llaryora en marzo pasado, garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco.

El gobernador recordó que se trata de “una demanda de décadas” y que tuvo su punto de inflexión en el llamado “Grito de San Justo”, cuando vecinos e intendentes del este provincial unieron fuerzas para exigir la ejecución de la obra.

“San Justo es uno de los departamentos más productivos. Necesitábamos rutas, gas, líneas de alta tensión. Y lo pedimos, porque no se puede producir sin infraestructura. Eso es lo que no entienden los que defienden un modelo sin inversión: sin rutas, sin educación, sin ciencia, no hay país posible”, dijo.

“Esta ruta la circulan todos, por esto estamos unidos más allá de los partidos políticos. Cuando uno hace una obra de estas, las hace para salvar la vida de todos, sin importar el partido político, sexo, religión. Por eso pido el apoyo de todos”, destacó el mandatario cordobés.

Y a continuación, el Gobernador aseguró que “es una obra que forma parte de la vergüenza nacional y tiene que ser rescatada por los cordobeses. Convirtamos esta ruta de la muerte, en la ruta de la vida” .

El corredor Ruta Nacional N° 19 une la capital de nuestra provincia con la localidad de Santo Tomé en Santa Fe, por donde circulan más de 3 millones de vehículos al año. Se trata de una vía de comunicación estratégica utilizada tanto por el tránsito nacional como internacional, formando parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico – Pacífico más importantes del país.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, explicó que “esta es una obra con impacto internacional, por ser una ruta del Mercosur, regional y nacional. El tránsito anual de esta ruta obliga que se transforme en una de las infraestructuras viales con mayor nivel de servicio como lo es una autopista”.

Mientras que el mandatario de Arroyito, Gustavo Benedetti, expresó que “esto es un hito histórico. Nuestro hospital en estos siete meses del año lleva 63 atenciones por accidentes en la ruta, solo por el tramo que está próximo a Arroyito. Miren si es necesario la culminación de esta autopista, y lo vamos a lograr todos juntos”.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó “la valentía del gobernador por tomar la decisión correcta en momentos difíciles. Córdoba cumplió con el compromiso asumido y culminó en su momento los tramos que le correspondían. El Gobierno Nacional comenzó con algo que no terminó, y pasaron distintas gestiones y nunca terminaron. Y hoy, nuevamente, el Gobierno de Córdoba se hace cargo de algo que el Gobierno Nacional no puede resolver”.

Estuvieron presentes, además, intendentes y jefes comunales de localidades atravesadas por el Ruta 19; el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos; el diputado nacional Ignacio García Aresca; el legislador Miguel Siciliano; entre otros.

Fuente: El Objetivo