El Gobernador agradeció el «amplio apoyo» de la Cámara de Diputados a las leyes que habían sido vetadas por Javier Milei y serán ratificadas definitivamente si alcanzan dos tercios de los votos en el Senado.

Minutos después de la votación en la Cámara de Diputados, en la que se rechazaron los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, el gobernador Martín Llaryora expresó en sus redes que se trata de «una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar del país».

Llaryora agradeció el «amplio apoyo» de los diputados que votaron en favor de estas leyes.

Finalmente, subrayó que «Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo» y adelantó: «Vamos a seguir trabajando con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria».

Tras la votación en Diputados, ambas normas necesitan dos tercios de los votos en el Senado para lograr su ratificación definitiva.