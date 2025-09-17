Pasadas las 17 de este miércoles, la Cámara de Diputados ratificó las leyes que había vetado el presidente Javier Milei. Ambos proyectos pasan al Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para alcanzar plena vigencia.

Pasadas las 17 de este miércoles, la Cámara de Diputados ratificó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario que habían sido aprobadas por ambas cámaras del Congreso y posteriormente vetadas por el presidente Javier Milei.

A continuación, ambos proyectos pasan al Senado, donde se necesitarán dos tercios de los votos para que tengan plena vigencia.

La votación fue el corolario de más de tres horas de debate legislativo sobre ambos temas, en medio de multitudinarias movilizaciones desarrolladas en todas las plazas del país, en el marco de una Marcha Federal convocada por la comunidad universitaria, el personal del Hospital Garrahan, entre otros sectores afectados por el ajuste.

La Emergencia Pediátrica logró 181 votos a favor y 60 en contra, con una abstención; mientras que el Financiamiento Universitario cosechó 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones.

Fuente: La Nueva Mañana