Se trata de dos hombres y una mujer que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la zona de Arroyito y Tránsito.

La Justicia de San Francisco condenó a dos hombres y una mujer por formar parte de una banda narco, que era dirigida desde la cárcel de la ciudad y vendían drogas en Arroyito y Tránsito.

En el juicio abreviado, los imputados reconocieron su accionar en la comercialización de estupefacientes, recibiendo las siguientes penas:

. Javier Alejandro Olivera: 8 años y 4 meses de prisión, tras unificar condenas previas y una multa de 60 unidades fijas.

. Gisella Alejandra Sánchez: 6 años y una multa de 60 unidades fijas.

. Rodrigo Gabriel Sánchez: 6 años y 2 meses de prisión y una multa de 60 unidades fijas.

Los condenados, según la Justicia “referentes narcos” de esta región, fueron detenidos por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en un allanamiento realizado el 23 de junio del 2023. En aquella ocasión, se secuestraron varias dosis de marihuana, dinero en efectivo ($ 772.500), una motocicleta y elementos de interés para la causa.

