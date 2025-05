La red social sumó tres nuevas herramientas en sus mensajes directos, Casi todas ya existen en su «hermano» de mensajería. Apuntan a mejorar el servicio de los DM.

Instagram acaba de estrenar nuevas funciones en sus mensajes directos -mejor conocidos como DM– que apuntan a facilitar las charlas con amigos, y que son muy similares a la que tiene la app de mensajería WhatsApp.

Las nuevas funciones incluyen transcripción de audios, mensajes de voz más largos y una forma rápida de seguir a todos los del grupo con un solo toque, herramientas que existen en WhatsApp desde hace tiempo. Así, sumado a la función de Mapa presentada hace poco para ver donde están nuestros amigos, la compañía Meta-dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook- vuelve a apostar por funciones cruzadas dentro de sus productos.

El objetivo es claro: reforzar el sistema de mensajería de Instagram, una app con la que obtiene más ganancias que con WhatsApp, ya que en todas sus funciones permite la colocación de publicidad, algo que no tiene permitido en la app de mensajería.

Las tres nuevas funciones de Instagram

1 – Transcripción automática de mensajes de voz: se podrá poder leer lo que nos envíen en un audio sin necesidad de escucharlo. La función es ideal si uno está en una reunión, en el colectivo o si simplemente no se desea escuchar mensajes de voz. Al igual que en WhatsApp, debajo de cada mensaje de voz recibido aparece la opción de «transcribir» para obtener la versión en texto.

2 – Mensajes de voz de hasta 5 minutos: difícilmente alguien puede considerar esto una buena noticia, pero la opción ahora está disponible para enviar audios más largos que el ímite que había hasta que era de solo un minuto. La duración de grabación de mensajes de voz es también similar a lo que tiene WhatsApp actualmente.

3 – Seguir a todos en un grupo: esta opción permite ahorrar tiempo porque con un solo botón se puede comenzar a seguir personas con las que se comparte un grupo determinado, pero no había contacto. Esta es la única función que no ha tomado prestada de WhatsApp, ya que en la app de mensajería no existe la opción de convertir en contactos propios con un solo toque a integrantes de un grupo que no tenemos agendados.

Con estas funciones, Instagram sigue puliendo su mensajería para ponerse a la altura (y competir de cerca) con WhatsApp, incluso cuando ambas apps son parte del mismo ecosistema de Meta. ¿Alcanza con estas mejoras? Por ahora, suman puntos para quienes usan Instagram como plataforma de chat además de red social.